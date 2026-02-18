Die beiden kontaminierten Proben stammten aus Beständen, die bei Familien mit erkrankten Kindern abgeholt worden waren, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mit. Es habe sich um Babynahrung von Danone der Marke Aptamil Pronatura 1 und Aptamil Pronatura Junior 12+ gehandelt. Bei einer dritten Probe habe kein Cereulid nachgewiesen werden können.