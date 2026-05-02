Die Informationen dürften laut dem Bundesamt bis Ende Mal vorliegen. Eine Offerte stellten sie jedoch noch nicht dar, präzisierte Sievert auf Anfrage. Darum werde der Bundesrat zu diesem Zeitpunkt noch keinen Typenentscheid fällen. Zur Frage, um welche Hersteller und Systeme es konkret geht, äusserte sich Armasuisse nicht.