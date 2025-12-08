Mit dem Beschwerderückzug ist die einmalige Verlängerung der bestehenden Verträge um fünf Jahre rechtskräftig. Die Verlängerung ist laut dem Bund nötig, um eine Versorgungslücke zu schliessen, bis die Swiss Government Cloud (SGC) zur Verfügung steht.
Die Rahmenverträge mit den fünf Anbietern Amazon, Microsoft, Oracle, IBM und Alibaba laufen noch bis im kommenden August. In Zukunft sollen Cloud-Dienste, also Rechenressourcen wie Speicher, Server, Datenbanken oder Anwendungen über das Internet, beim Bund über die SGC bezogen werden können. Diese stehen aber voraussichtlich erst ab 2027 zur Verfügung.
Das Parlament hatte dem knapp 320 Millionen Franken schweren Projekt in der Wintersession 2024 zugestimmt.
(AWP)