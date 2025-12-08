Die Rahmenverträge mit den fünf Anbietern Amazon, Microsoft, Oracle, IBM und Alibaba laufen noch bis im kommenden August. In Zukunft sollen Cloud-Dienste, also Rechenressourcen wie Speicher, Server, Datenbanken oder Anwendungen über das Internet, beim Bund über die SGC bezogen werden können. Diese stehen aber voraussichtlich erst ab 2027 zur Verfügung.