Das Bundesamt überprüft seit 2017 jährlich die Preise von einem Drittel der von den Krankenkassen vergüteten Arzneimittel. Die Kriterien dabei sind Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Es handle sich um einen wichtigen Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag mit.