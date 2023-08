Der Bund hat Verordnungen für die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren und Tierprodukten an neue Importkontrollgesetze der EU angepasst. Das Landwirtschaftsabkommen verpflichtet die Schweiz, gleichwertige Regelungen wie die EU zu haben. Das EDI hat die geänderten Verordnungen am Montag in die Vernehmlassung geschickt.

21.08.2023 12:40