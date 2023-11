Der scheidende Finanzstaatssekretär Werner Gatzer soll im Kontrollgremium der bundeseigenen Deutschen Bahn bleiben. «Es ist keine Veränderung bei der Vertretung des Bundes im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG beabsichtigt», teilte das Verkehrsministerium am Dienstag in Berlin mit. Gatzer ist seit Anfang 2020 Mitglied des Aufsichtsrats und wurde im September 2022 zum Vorsitzenden gewählt. Seine Amtszeit läuft laut Bahn bis März 2025. Das Finanzministerium hatte kürzlich mitgeteilt, dass Gatzer zum Ende des Jahres als Staatssekretär in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird.

28.11.2023 15:16