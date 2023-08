Die Schiene sei in den vergangenen Jahrzehnten erheblich vernachlässigt worden, so dass sich ein "immenser Investitionsrückstau" gebildet habe, so das Haus von Ressortchef Volker Wissing (FDP). "Wir werden alles daransetzen, den gewaltigen Investitionshochlauf in den kommenden Jahren fortzusetzen - mit dem im Koalitionsbeschluss vom März bekräftigten Ziel, bis 2027 insgesamt bis zu 45 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen."