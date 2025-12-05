Kombinierte Leistungen besser erfassen

In der Vorlage geht es auch um die mehrwertsteuerliche Erfassung von kombinierten Leistungen wie etwa Hotelübernachtungen mit Mahlzeiten und Skiabonnementen. Sie können heute mehrwertsteuerlich einheitlich nach der überwiegenden Leistung, zum Beispiel der zum Sondersatz besteuerten Übernachtung, behandelt werden. Dies, sofern diese mindestens 70 Prozent der Leistungskombination ausmacht, wie der Bundesrat schreibt.