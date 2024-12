Bundespräsidentin Viola Amherd sagte am Montag in der Fragestunde des Nationalrats, der deutsche Konzern habe Ruag MRO angefragt, ob sich die Schweizer Firma anteilsmässig an einer Kapazitätserweiterung im Umfang von über 200 Millionen Franken beteiligen könnte. Rheinmetall erwarte bis Mai 2025 eine Antwort.