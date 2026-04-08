«Kommunikativ ungeschickt»

Er wolle nichts schönreden, sagte Cosandey weiter. «Die Geschwindigkeit des neuen Systems ist noch nicht dort, wo wir sie wollen.» Immerhin sei die Situation deutlich besser als im Januar, als 150'000 Arbeitslose ihre Dokumente nicht digital einreichen konnten und Mitarbeiter der Arbeitslosenkassen nach Hause geschickt wurden, weil das neue System nicht stabil war.