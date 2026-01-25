Ein Grundprinzip des Schweizer Strafrechts sei es, dass der Angeklagte auf freiem Fuss bleibe, sagte der Schweizer Botschafter in Rom, Roberto Balzaretti, am Sonntag in einem Interview mit der Zeitung «La Stampa». Nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft entschieden über eine Inhaftierung, sondern die Richter. «Es ist ein Prinzip unserer Demokratie und des Rechtsstaats, das uns alle schützt, und ich würde es nicht ändern», erklärte Balzaretti.