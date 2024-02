In den vergangenen Wochen hatten Masern-Ausbrüche in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, unter anderem einer in Köln. In Österreich gab es laut dem Österreichischen Rundfunk (ORF) seit Jahresbeginn 55 bestätigte Masern-Fälle in sechs Bundesländern. Dies, nachdem 2023 186 Fälle gemeldet worden waren. Die Durchimpfungsrate bei Kleinkindern liegt gemäss der ORF-Radiosendung «Ö1-Morgenjournal» zwischen 80 und 90 Prozent und damit tiefer als in der Schweiz.