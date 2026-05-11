Zwischen 11 und 19 Uhr werden wegen der Demonstration sowohl die Autobahn als auch alle Nebenstrecken in beiden Richtungen für den Transitverkehr gesperrt. Für Lastwagen gilt die Sperrung bereits ab 9 Uhr. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Region protestieren mit der Kundgebung gegen die negativen Auswirkungen des zunehmenden Transitverkehrs. Die eigentliche Versammlung soll auf einem Autobahn-Parkplatz stattfinden.