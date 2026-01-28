Ein erster weltweiter KI-Gipfel fand 2023 in Grossbritannien statt. Es folgten weitere Treffen in Korea und Frankreich. Zum Gipfel in Paris wurden zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie führende Köpfe der Branche erwartet. Rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus etwa hundert Ländern nahmen nach damaligen Angaben am Pariser Gipfel teil.