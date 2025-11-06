Bei der Arzneimittelüberprüfung 2025 standen Arzneimittel insbesondere für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krankheiten des Atmungssystems und Infektionskrankheiten im Fokus. Bei etwa der Hälfte der überprüften Originalpräparate wurden laut dem BAG Preissenkungen verfügt. Bei der anderen Hälfte sei kein Eingreifen notwendig gewesen, weil diese Arzneimittel im Vergleich zu den Referenzländern und im Vergleich zu anderen Arzneimitteln weiterhin wirtschaftlich seien, hiess es.