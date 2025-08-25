Über die Hälfte der Mittel wurden wie schon im Vorjahr zugunsten der Sektoren «Nothilfe und Schutz» sowie «Regierung und Zivilgesellschaft» im Bereich der humanitären Hilfe eingesetzt. Dabei lagen die Beiträge für die Nothilfe um sechs Prozentpunkte tiefer als noch 2023, hingegen wuchs laut dem Jahresbericht der Anteil der Beiträge an Regierung und Zivilgesellschaft.