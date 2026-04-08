«Das Auszahlungsystem ist stabil und funktioniert zuverlässig», sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Mittwoch an einer Video-Medienkonferenz. Die Performance des neuen IT-Systems Asal 2.0 werde laufend verbessert - die Fortschritte zeigten sich beispielsweise im steigenden Auszahlungsvolumen.