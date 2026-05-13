Zuletzt wurden die Pflichtlager Im Sommer und Herbst 2022 geöffnet. Dies unter anderem als Folge von Einschränkungen des Schiffsverkehrs wegen des tiefen Wasserstands auf dem Rhein und Ausfällen im Schienenverkehr. Dazu seien Streiks in Frankreich gekommen und technische Probleme bei der Produktepipeline aus Südfrankreich.