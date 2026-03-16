Eine Minderheit argumentierte am Montag im Nationalrat, das Parlament habe wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass die Subventionen zu senken seien. Es gebe Produktivitätsgewinne in diesem Verkehr: Heute brauche es nicht mehr zwei Loks vor einem Zug und die Züge seien länger als früher. Das sagte Benjamin Giezendanner (SVP/AG) im Namen der Minderheit der vorberatenden Kommission und der SVP-Fraktion.