Finanzierung

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte die Mittel für die Tennet-Beteiligung freigegeben. Wie es aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hiess, nimmt die KfW das Kapital für den Kaufpreis und eine Kapitaleinlage über den Kapitalmarkt auf. Der Bund sichere dies durch eine sogenannte Freistellung von jeglichen Risiken ab. Mittel aus dem Bundeshaushalt fliessen dafür demnach nicht. Der Bundeshaushalt trage Verwaltungs- und Refinanzierungskosten der KfW, dabei gehe es um einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in den nächsten Jahren. Erwartet werden im Gegenzug Dividenden.