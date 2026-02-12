«Wille des Urner Volks übersteuert»

Der Urner Regierungsrat zeigte sich enttäuscht über den Entscheid aus Bundesbern. Justizdirektor Daniel Furrer (Mitte) betonte, dass die geforderten Anpassungen weder die geplante Tourismusanlage noch die Revitalisierung der Gewässerraume oder die notwendige Verlegung der Kantonsstrassen erlauben würden. «Der volkswirtschaftliche Nutzen rund um den Urnersee würde unterbunden», wird er zitiert. Zudem würde der klar geäusserte Wille des Urner Volks übersteuert, hiess es weiter.