Laut dem WBF galten folgende Grundbedingungen: Die Projekte müssen einem Bedürfnis der Ukraine entsprechen, und die Unternehmen müssen über eine Niederlassung in der Ukraine verfügen. Beispielsweise soll die Glas Trösch Holding für den Ersatz von über 32'000 durch den Krieg beschädigten Fenster in der Ostukraine sorgen. Die Pharmafirma Roche Diagnostics soll ein medizinisches Labor in einem Spital aufbauen - und das Personal ausbilden. Hitachi Energy wiederum soll beim Wiederaufbau und der Modernisierung des Stromnetzes helfen.