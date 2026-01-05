Private Anbieter können sich für drei Lose mit je rund zehn Standorten an den Nationalstrassen bewerben. Der Bund plant, dass die Privaten die Ladestellen planen, finanzieren, bauen und betreiben. Das Astra will die Stromanschlüsse bis und mit Trafostation bereitstellen und vorfinanzieren. Antragsdossiers können bis 30. April eingereicht werden.