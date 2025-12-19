Die Strategie soll es zum einen ermöglichen, kriminelle Aktivitäten rascher zu erkennen. Dazu wird einerseits das Bundesamt für Polizei seine Schulungen von Behördenstellen auf allen Staatsebenen ausbauen. Andererseits sollen die Rechtsgrundlagen so angepasst werden, dass zivile Behörden und Organisationen verdächtige Beobachtungen leichter an Polizei und Staatsanwaltschaft weitergeben können, ohne das Amtsgeheimnis zu verletzen. Dies betrifft zum Beispiel Betreibungs- und Konkursämter.