Das neue EWLV-Modell werde aktuell basierend auf den Kundenverträgen und den erwarteten Transportmengen erarbeitet, präzisierten die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Entsprechend können wir erst im Frühling 2026 sagen, welchen Einfluss das neue Produktionsmodell auf die Mitarbeitenden hat.» Die SBB würden gemeinsam mit den Sozialpartnern Lösungen für möglichst alle betroffenen Mitarbeitenden erarbeiten. Dabei helfen Demografie und Fachkräftemangel. Wichtig sei dabei aber: «Wenn wir jetzt nicht handeln, müssen wir den EWLV einstellen», so die SBB weiter.