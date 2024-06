Der Bericht untersuchte auch die Auswirkungen der Zuwanderung auf die Sozialwerke. Zu AHV und IV trügen Zugewanderte aus dem EU/Efta-Raum mehr bei, als sie an Leistungen bezögen, so die Autoren. Hingegen bezögen Zugewanderte insgesamt mehr Arbeitslosenentschädigung, als sie in die Arbeitslosenversicherung einzahlten. Der Grund dafür sei unter anderem, dass Zugewanderte durchschnittlich häufiger als Einheimische in Saisonstellen arbeiteten.