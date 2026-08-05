Bauernverbands-Präsident Markus Ritter fand lobende Worte für den Bundesrat: Dieser habe «hier richtig entschieden», sagte er in der SRF-Radiosendung «Echo der Zeit» von Mittwochabend. Die Futtermittelpreise seien tatsächlich enorm angestiegen - auch im Ausland. Wegen der Trockenheit sei das Problem im Moment eher die Verfügbarkeit - und zwar nicht nur in der Schweiz.