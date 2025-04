Vergangene Woche war das modernisierte Abkommen vom Bundesrat gutgeheissen worden, wie die Landesregierung mitteilte. Dieses soll das seit 2012 geltende Abkommen ablösen, das laut dem Bundesrat in mehreren Bereichen Lücken aufweist. Nun soll es in weiten Teilen den in letzter Zeit von der Efta mit Drittstaaten abgeschlossenen Abkommen entsprechen.