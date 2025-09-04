WAS KÖNNEN DIE DROHNEN NOCH?

Die Drohnen sind neun Meter lang und haben eine Flügelspannweite von 17 Metern. Sie können zivil und militärisch genutzt werden. Vom Boden aus gesteuert, sollen die grauen Fluggeräte einen ganzen Tag in der Luft bleiben können und aus grosser Höhe Bilder für die Armee liefern. Trotz der nun gestrichenen Funktionen soll es im kontrollierten Luftraum keine Einschränkungen geben, wie Rüstungschef Urs Loher sagte. Die Drohnen könnten auch nachts ohne Begleitflugzeug fliegen. Nur im unkontrollierten Luftraum - bis 3000 Meter im Flachland und bis 4000 Meter im Alpengebiet - brauche es tagsüber ein Begleitflugzeug oder einen Begleithelikopter.