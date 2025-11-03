«Wir spüren in den letzten Jahren eine Zunahme an multiresistenten Keimen», sagte Nina Khanna, Chefärztin für Infektiologie am USB. Daher sei eine Erfassung der Daten im Spital wichtig, um für Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Keimen das passende Antibiotikum zu finden. Dabei könne das Spital bestimmte Antibiotika kombinieren und in seltenen Fällen auch auf Medikamente zurückgreifen, die noch nicht zugelassen sind.