Mit Alertswiss bestehe ein zusätzlicher Kanal, um die Bevölkerung im Fall von grossflächigen oder neuartigen Cyberangriffen rasch zu informieren, schrieben das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung.
Jede Warnung werde mit Handlungshinweisen herausgegeben. Neben Alertswiss nutzen die Ämter die Webseite des Bacs, den Cyber Security Hub und Linkedin.
Bei der von 2,3 Millionen Menschen genutzten Alertswiss App würden die Warnungen je nach Bedrohung als Warnung oder Information gekennzeichnet und je nach Ausmass im ganzen Land oder nur in einer Region publiziert.
(AWP)