Die Gewitter bringen Starkniederschlag und Sturmböen mit sich, wie Meteoschweiz am Samstag mitteilte. Einzelne Gewitter sind demnach auch auf der Alpensüdseite, im Jura sowie in den restlichen Alpen und Voralpen zu erwarten.
Mit den Gewittern wird das Ende der Hitzewelle eingeläutet. Am Wochenende gelangt aus Südwesten weiterhin heisse, aber allmählich etwas feuchtere und instabilere Luft zu uns, wie es im Naturgefahrenbulletin des Bundes vom Samstag heisst. Damit steigt die Gewitterneigung. Dies zunächst vor allem in den Bergen. Am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag werden auch im Flachland teils kräftige Schauer und Gewitter erwartet.
Diese Gewitter bringen bis Sonntagabend nur lokal eine Abkühlung, heisst es weiter.
Auf der Alpennordseite beendet den Prognosen zufolge am Montag eine Kaltfront die Hitzewelle. Auf der Alpensüdseite wird das Ende der Hitzewelle Mitte der nächsten Woche erwartet.
(AWP)