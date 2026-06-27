Mit den Gewittern wird das Ende der Hitzewelle eingeläutet. Am Wochenende gelangt aus Südwesten weiterhin heisse, aber allmählich etwas feuchtere und instabilere Luft zu uns, wie es im Naturgefahrenbulletin des Bundes vom Samstag heisst. Damit steigt die Gewitterneigung. Dies zunächst vor allem in den Bergen. Am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag werden auch im Flachland teils kräftige Schauer und Gewitter erwartet.