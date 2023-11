Starke Winde verunmöglichten am Samstagnachmittag den Bahnbetrieb zwischen Aigle VD und Monthey VS im unteren Rhonetal. Es verkehrten Ersatzbusse, wie die Bahnverkehrsinformation auf X (früher Twitter) bekanntgab. Und im Jura war am Mittag zwischen Renan BE und La Chaux-de-Fonds NE die Bahnstrecke rund zwei Stunden wegen eines umgestürzten Baums unterbrochen.