Weiter verschärfe sich auch die Trockenheit, da der August insbesondere in der Westschweiz sowie in Teilen des Wallis und des Tessins deutlich zu trocken war, hiess es. Dies äussere sich unter anderem in der aktuell grossen Waldbrandgefahr in Teilen des Wallis und in Genf. Unter anderem hat Alertswissbereits am Donnerstag eine Warnung vor Waldbränden für Teile des Kantons Genf herausgegeben.