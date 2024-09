Der deutsche Staat plant seinen Ausstieg bei der Commerzbank . In einem ersten Schritt will der Bund seine Beteiligung an dem Institut reduzieren, wie die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland am Dienstagabend mitteilte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass der deutsche Staat den Verkauf eines Anteils von 3 bis 5 Prozent plane. Die Deutsche Bank erteilte möglichen Übernahmeambitionen ihrerseits umgehend eine Absage.