Er gelange oft unbemerkt in Fahrzeugen oder im Gepäck aus Befallsgebieten in neue Regionen. Zu den Befallsgebieten zählen der gesamte Kanton Tessin, Teile von Graubünden und dem Wallis sowie die norditalienischen Regionen Lombardei und Piemont. Auch in den Kantonen Basel und Zürich gab es 2025 grössere Befälle.