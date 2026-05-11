Blinde Passagiere entdecken

Erstmals entdeckt wurde der Käfer in der Schweiz im Jahr 2017 im Tessin. Seither hat er sich südlich der Alpen stark ausgebreitet. Im vergangenen Jahr hat er erstmals erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht. Auch nördlich der Alpen gibt es kleine, isolierte Populationen, meist entlang von Hauptverkehrsachsen. «Der Käfer ist da, den bringt man nicht mehr weg», so Hofer. Es gehe jetzt darum, seine Verbreitung zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen, damit man Erfahrungen im Kampf gegen die Käfer sammeln könne.