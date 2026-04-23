Mit dem vorgeschlagenen neuen Schwellenwert will der Bund die Transportunternehmen und die Kantone auffordern, ihre Wirtschaftlichkeit zu steigern. Das teilte das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Donnerstag mit. Werde die Mindestvorgabe nicht erreicht, könne das Angebot auf einen Halbstundentakt beschränkt werden.