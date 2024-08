Bundesrat Albert Rösti hat am Freitag in Bern Wankdorf eine positive Bilanz zum Abschluss des Programms Verkehrsdrehscheiben gezogen. Das Zusammenspiel verschiedener Verkehrsmittel sei für die Widerstandsfähigkeit des Schweizer Mobilitätssystems sehr wichtig. Verkehrsdrehscheiben hätten hierfür eine bedeutende Funktion, hiess es in dem am Freitag vom Bundesamt für Raumentwicklung veröffentlichten Bericht.