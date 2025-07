Insgesamt handelte es sich um den 21. derartigen Bericht. EU-Bürger kämen in erster Linie in die Schweiz, um zu arbeiten, lautet dessen Fazit. Angesichts der demografischen Alterung solle der Arbeitsmarkt auch in Zukunft offen und integrativ bleiben, argumentierte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in der zugehörigen Medienmitteilung.