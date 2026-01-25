Ferien von Ende Januar bis Anfang März

Laut einer Zusammenstellung des Touring-Clubs der Schweiz beginnen die Winterferien in wenigen Kantonen bereits Ende Januar. In den meisten Kantonen haben die Schülerinnen und Schüler im Februar eine oder zwei Wochen frei. In zwei Kantonen enden die Winterferien im März oder beginnen erst im dritten Monat des Jahrs. Es gibt Kantone mit unterschiedlichem Ferienstart von Gemeinde zu Gemeinde.