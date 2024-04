In Tat und Wahrheit habe Petrosaudi zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit dem 1MDB-Fonds kein echtes Geschäft mit tatsächlichen Einnahmen betrieben. Dies habe die Angeklagten jedoch nicht daran gehindert, angebliche Rechte an Ölfeldern in Turkmenistan geltend zu machen. Damit sei es ihnen gelungen, ein Joint Venture mit dem Staatsfonds zu schliessen.