21 neue Terrorverfahren eröffnete die Bundesanwaltschaft (BA) im vergangenen Jahr, rund 50 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr, wie der am Donnerstag publizierte Tätigkeitsbericht zeigt. Insgesamt waren per Ende Jahr 121 Strafverfahren in diesem Bereich hängig - ein Höchststand seit 2016. «Ich kann nicht prognostizieren, dass dieser Trend abflaut», sagte Blättler in Bern vor den Medien.