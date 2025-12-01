Der Mosambik-Skandal

Hintergrund dieser Zahlungen und Geldwäscherei ist der «Mosambik-Schuldenskandal». Darin geht es um im Jahr 2013 von der Credit-Suisse-Finanzgruppe getätigte Kredite im Umfang von insgesamt über zwei Milliarden US-Dollar an drei mosambikanische Staatsunternehmen, die ohne Wissen des dortigen Parlaments und des Internationalen Währungsfonds aufgenommen wurden. 2016 flogen die Zahlungen auf. Mit dem Geld sollte etwa der Aufbau einer Thunfisch-Fangflotte bezahlt werden, es flossen aber Bestechungsgelder in grossem Umfang ab.