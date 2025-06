Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD hatte auf eine konkrete Festlegung verzichtet. «Für die weitere Entwicklung des Mindestlohns wird sich die Mindestlohnkommission im Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl an der Tarifentwicklung als auch an 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten orientieren», heisst es dort. «Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.» Die Union lehnt gesetzliche Eingriffe in die Entwicklung der Lohnuntergrenze strikt ab und will dieses den Sozialpartnern in der Kommission überlassen./bw/DP/nas