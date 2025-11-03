Kritik an einer möglichen ineffizienten Verwendung der Milliardenschulden komme zu früh, sagte Nagel. «Mir ist es einfach noch zu früh, jetzt hier in Sack und Asche zu gehen.» Die Wirkung des Fiskalpakets komme erst noch. «Die Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung an der Stelle bewusst.» Zuletzt hatten Ökonomen in einer Ifo-Umfrage die Erwartung geäussert, dass nur knapp die Hälfte der neuen Schulden in zusätzliche Investitionen fliesst./als/DP/mis