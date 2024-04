Verbraucherinnen und Verbraucher im Euroraum würden nach Einschätzung des Bundesbank-Präsidenten Joachim Nagel von einem digitalen Euro profitieren. Ihnen stünde ein europäisches Zahlungsmittel zur Verfügung, das sicher, bequem, schnell, zuverlässig, kostenlos und im gesamten Euroraum nutzbar sei, sagte Nagel am Mittwoch in Berlin. «Aus heutiger Sicht funktionieren beispielsweise deutsche Bankkarten in anderen Euro-Ländern nicht immer.» Es gebe auch keinen Grund, Angst davor zu haben, ein «gläserner Kunde» zu werden.