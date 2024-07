Die deutsche Wirtschaft hat sich im Frühjahr nach Einschätzung der Bundesbank weniger als erwartet erholt. «Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im zweiten Quartal nur leicht gestiegen sein», heisst es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Die Experten verwiesen auf eine enttäuschende Entwicklung in den Industriebetrieben in den Monaten April bis Juni. Hier hätten Daten aus dem Monat Mai Hoffnungen auf eine baldige Verbesserung der Industriekonjunktur «einen spürbaren Dämpfer» versetzt.