In Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesbank kein Ende der Konjunkturflaute in Sicht. «Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter in schwierigem Fahrwasser», heiss es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Zentralbank. Die Experten der Bundesbank weisen auf eine «erhöhte wirtschaftspolitische Unsicherheit» hin. Diese bremse die Investitionen der Unternehmen. «Eine Rezession im Sinne eines deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgangs der Wirtschaftsleistung ist derzeit aber nicht zu erwarten», heisst es weiter.