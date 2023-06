Die Bundesbank bewertet die kurzfristigen Perspektiven für die deutsche Wirtschaft etwas zuversichtlicher. Nach zwei Quartalen mit rückläufiger Wirtschaftsleistung dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Frühjahresquartal (April bis Juni) wieder gewachsen sein, heisst es in dem am Montag in Frankfurt veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Allerdings dürften einige wirtschaftliche Belastungen fortbestehen. Mittelfristig ist die Bundesbank ohnehin verhalten.

26.06.2023 12:03